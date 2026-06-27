В Госдуме РФ рассказали, что изменится в сфере ЖКХ с 1 сентября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Минстрой России вводит ряд мер для контроля за ремонтом и самоуправлением в жилых домах.

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Минстрой РФ установит порядок и сроки приемки. Как отметил Аксененко, при выполнении работ по ремонту и благоустройству должно быть четко прописано, кто будет принимать результат и сколько времени дается на выполнение. Собственники жилых помещений смогут следить за качеством оказываемых услуг и видеть, за что управляющая компания берет с них ежемесячную плату.

Другое нововведение определило порядок выборов членов совета дома. Теперь ответственные лица должны быть указаны в протоколе избирательной процедуры, который должны будут подписать сами избранные кандидаты. Также жильцы смогут потребовать, чтобы председатель совета дома исполнял обязанности совместно с другими представителями совещательного органа.

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