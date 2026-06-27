Трамп призвал назначить суровое наказание для экс-советника Джона Болтона

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов.

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Надеюсь, с ним поступят сурово», — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома разместил эту публикацию на фоне новостей о том, что Болтону предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении секретных документов. В том же после Трамп назвал экс-чиновника неуравновешенным и некомпетентным.

По словам американского лидера, Болтон — ужасный человек». Мало того, где бы тот ни появлялся, то «всегда сеял смуту». Именно он, как подчеркнул Трамп, стремился развязать войну с кем-либо.

Джон Болтон был советником президента США по национальной безопасности в 2018–2019 годах. После того, как чиновник покинул свой пост, он занял критическую позицию по отношению к Трампу.

По данным ряда зарубежных изданий, вынесение приговора Болтону назначено на осень, 28 октября 2026 года.

Ранее Дональд Трамп заявил о провале Кира Стармера на посту премьера Британии. По мнению американского лидера, политик принял правильное решение, заявив о своей отставке.

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