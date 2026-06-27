Увеличится вдвое: у каких категорий россиян вырастет пенсия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Выплаты регулирует Социальный фонд, начисления производятся автоматически.

С 1 июля 2026 года у двух категорий граждан России увеличится размер пенсионного обеспечения. Об этом журналистам ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, речь идет о людях, которым исполнилось 80 лет, также это касается граждан, получивших I группу инвалидности.

«Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности», — сказал Сафонов.

Он также отметил, что возможны ситуации, когда обе категории подходят одному пенсионеру. Например, 80-летний гражданин уже получает обычную страховую пенсию по старости, а потом оформляет инвалидность. Таких людей Соцфонд переводит на страховую пенсию по инвалидности.

Она рассчитывается по той же формуле, что и по старости: к фиксированной выплате прибавляется количество заработанных пенсионных баллов, умноженное на их стоимость. Но фиксированная выплата зависит от группы инвалидности.

Для I группы основная часть удваивается, для II группы устанавливается сумма 9 584 рубля. А для III группы фиксированная выплата составляет 50% от пенсии по старости. С 2025 года инвалидам I группы также назначается надбавка на уход.

Ранее 5-tv.ru объяснял, что делать при потере пенсионного удостоверения и как его восстановить. Важно помнить, что утрата документа не лишает права на выплаты, но требует правильных действий.

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