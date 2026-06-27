Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Благодаря этому штурмовые подразделения успешно продвинулись на добропольском направлении.

Операторы наземного роботизированного транспортного комплекса (НРТК) «Курьер» российской группировки войск «Центр» создали аэрозольную завесу для прикрытия штурмовых подразделений. Это позволило скрыть от разведки ВСУ маршруты выдвижения и снизить воздействие БПЛА противника.

Современные комплексы обеспечивают безопасное продвижение подразделений. Управление осуществляется по радио- и оптоволоконному каналам, что позволяет сохранять контроль даже при радиоэлектронном противодействии. Благодаря работе НРТК штурмовые подразделения успешно продвинулись на добропольском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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