Во Франции из-за аномальной жары скончался четвертый ребенок, 55 человек утонули

Фото: www.globallookpress.com/AnneLyse Lecuyer

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Температура воздуха достигла максимума за всю историю наблюдений.

Число жертв беспрецедентной жары во Франции приблизилось к 60. Погибли четверо маленьких детей, более 55 человек утонули в водоемах. Изнуряющая волна духоты стала самой масштабной за всю историю наблюдений, почти половина городов столкнулась с последствиями. Об этом сообщается в материале The Guardian.

Причиной смерти детей становится перегрев и неосторожность родителей. Последним в одной из больниц Марселя скончался 18-месячный мальчик. Предположительно, отец мог забыть его в машине. Прежде в пригороде Парижа был найден мертвым трехлетний мальчик, который забрался в салон автомобиля и оказался запертым из-за сработавшей блокировки дверей. Тела двухлетнего и четырехлетнего детей также были обнаружены в семейном авто на парковке жилого дома.

Министр спорта Франции Марина Феррари заявила, что как минимум 55 человек по всей стране утонули. Власти опасаются, что ситуация может ухудшиться. Жара держится больше недели, в некоторых районах столбики термометров поднимаются выше отметки в 40 градусов. Более чем в 50 департаментах был объявлен красный уровень погодной опасности, из-за чего были отменены десятки железнодорожных рейсов, а в школах — приостановлены занятия.

Аномальная жара охватила и другие европейские государства, в том числе Италию, Грецию, Бельгию и Великобританию. Там закрываются учебные заведения, отменяются массовые мероприятия, руководители больниц сообщают о переполненности. Кроме того, в некоторых регионах возникают лесные пожары, службы экстренной помощи с трудом справляются с последствиями жары.

Эксперты считают, что экстремальные температуры — последствия климатического кризиса, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений — воздух прогрелся до 41,3 градуса.

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