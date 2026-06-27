Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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Глава государства подчеркнул, что современной молодежи предстоит взять ответственность за Россию и ее будущее.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что для многих прощание со школьной жизнью — это трогательный момент, так как именно с ней связано много важных событий, переживаний, эмоций.

Президент также подчеркнул, что именно молодому поколению в будущем предстоит взять ответственность за Россию, продолжить историю ее свершений, решать сложные задачи в разных отраслях — науке, управлении, культуре и искусстве.

«Самое главное — найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно», — заявил глава государства.

При этом Путин призвал молодежь идти к достижению поставленных целей, помня, чему учила школа: дружбе, справедливости, добру, взаимовыручке, патриотизму и уважению к вечным ценностям, которые «во все времена служили нам опорой».

Президент добавил, что российской молодежи присущ «ген победителей».

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