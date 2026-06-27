«Гореть им всем в аду»: Шепс о скандале с Володиной и опасности звездной болезни

Фото: legion-media/Persona Stars

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По его словам, карма действует как бумеранг.

Конфликт победителя шоу «Битва экстрасенсов» Александра Шепса и астролога Василисы Володиной завершился в пользу известного медиума. Подробностями недавнего скандала он поделился в интервью изданию Super.ru во время премьеры сериала «Зовите Витю».

Стычка между ними вспыхнула в соцсетях — Володина обвинила Шепса в краже поста о новолунии. Экстрасенс заявил, что никогда не размещает на своих страницах астрологические прогнозы, а аккаунт, на который ссылается Володина, не принадлежит ему. Также он сообщил, что связался с астрологом в комментариях. Позже, по его словам, она принесла свои извинения.

«Василиса мне сама написала сообщение о том, что все удалено. Я тоже написал жалобу по ее просьбе в Facebook*, хотя я не зарегистрирован там. Этот пост удалили, она извинилась», — пояснил Александр.

Не обошел Шепс и тему звездной болезни. На соответствующий вопрос журналиста он сперва отреагировал шуточными проклятиями, однако потом перешел к размышлениям о карме и человеческих отношениях.

«Гореть им всем в аду. Нужно никогда не забывать о себе и о том, что вокруг тебя находится. Если хочешь, чтобы тебя любили, люби остальных. Если человек относится ко всем с пафосом, карма — это бумеранг, и он со временем точно так же ощутит это на себе», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщина обвинила экстрасенса Влада Череватого в разрушении семьи. Незнакомка якобы заплатила ему за помощь в лечении ее мужа от алкоголизма, однако сам Влад заявил, что никогда с ней не сталкивался.

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