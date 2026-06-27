Всех детей организованно вывезли из «Артека» в Крыму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Часть направили домой, остальных— в оздоровительные учреждения Краснодарского края.

Организованный выезд детей из Международного детского центра «Артек» завершен. Об этом сообщили на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.

«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек», — говорится в сообщении.

Детей направили домой, а также в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что в трех лагерях Крыма продолжают находиться дети из разных регионов России. Их выезд осуществляется как организованными группами, так и самостоятельно - с родителями. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Республики Крым временно приостановили летнюю оздоровительную кампанию. Согласно указу, с 22 июня по 1 сентября в регионе действует запрет на бронирование мест, прием и размещение детей и организованных групп в лагерях и других учреждениях отдыха.

Ограничения также распространяются на объекты, где проводятся туристические, образовательные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних.

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