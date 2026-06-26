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Власти страны обвинили Париж в демонстрации «неоколониальных амбиций».

Буркина-Фасо разорвала дипломатические связи с Францией. Об этом сообщил министр коммуникаций западноафриканского государства Гилберт Уэдраого, его слова приводит агентство Reuters.

По словам главы ведомства, руководство страны пошло на такой шаг после «оценки текущего состояния» двусторонних отношений. Он обвинил Париж в нарушении принципов взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Кроме того, в опубликованном на новостном сайте LeFaso правительственном коммюнике говорится, что Франция открыто поддерживает террористические организации, которые «опустошают регион Сахель», и не скрывает своих «неоколониальных амбиций».

«Перед лицом этих империалистических попыток установить господство над нашей страной и поработить наш народ мы сделали выбор в пользу ответственности и защиты своего суверенитета», — указано в тексте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отказе Мадагаскара поддерживать направленные против России резолюции, которые в ООН продвигают киевский режим и страны Запада.

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