В Германии зафиксировали рекордную жару за всю историю метеонаблюдений
Температура в Германии впервые достигла плюс 41,3 градуса
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John
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Температура понизится лишь в начале следующей недели.
В Германии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений — воздух прогрелся до плюс 41,3 градуса. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Германскую метеослужбу (DWD).
По информации синоптиков, рекордный показатель был зарегистрирован в 17:00 в Саарбрюккен-Бурбахе в федеральной земле Саар. Предыдущий максимум составлял плюс 41,2 градуса и был установлен летом 2019 года в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Метеорологи отмечают, что данные пока остаются предварительными. Поскольку после 17:00 температура могла подняться и выше.
Аномальная жара наблюдается и в других регионах Германии. В Бад-Кройцнахе и Китцингене столбики термометров достигли плюс 40,7 градуса.
Данные показатели также побили июньский рекорд для Германии. Он составлял плюс 39,6 градуса и держался с 2019 года.
По информации метеослужбы, уже несколько дней температура в стране держится на отметке плюс 40 градусов и выше, а ночью воздух почти не охлаждается. Синоптики ожидают, что 27 июня в отдельных районах жара может усилиться до плюс 42 градусов. Ослабление зноя прогнозируется только к 29 июня.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителям Франции рекомендовали временно отказаться от употребления алкоголя из-за аномальной жары.
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