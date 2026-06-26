Принц Уильям стал миллиардером и обошел по состоянию Карла III

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Главным источником его дохода остается имущество, перешедшее ему после смены монарха.

Принц Уэльский Уильям стал миллиардером. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на ежегодную отчетность Sovereign Grant.

Состояние наследника британского престола оценивается примерно в 1,6 миллиарда долларов (более 123 миллиардов рублей. — Прим. ред.). Тем самым он оказался богаче своего отца — короля Великобритании Карла III, чье состояние оценивается в 846 миллионов долларов (более 65 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Основной доход принцу Уильяму приносит герцогство Корнуолл, которое перешло к нему в 2022 году после восшествия Карла III на престол. Согласно опубликованным данным, только за 2025–2026 финансовый год принц заработал около 28,5 миллиона долларов (более 2,1 миллиарда. — Прим. ред.).

При этом за четыре года в статусе принца Уэльского Уильям выплатил более 26 миллионов долларов налогов (более двух миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Несмотря на то, что Карл III унаследовал частные владения своей матери — королевы Елизаветы II, он пока не достиг статуса миллиардера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после выхода мемуаров принца Гарри «Запасной» отношения между ним и принцем Уильямом стали еще более напряженными.

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