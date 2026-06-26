Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Теперь спортсмены вновь могут выступать с национальной символикой.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) полностью снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Федерация тяжелой атлетике сняла все ограничения со сборной России. С этого дня мы можем выступать на всех чемпионатах без ограничений», — сказал он.

По словам Дегтярева, теперь спортсмены будут выступать в составе национальной команды, под государственным флагом России, а в случае побед на церемониях награждения будет звучать российский гимн.

Министр отметил, что решение стало результатом длительной работы Федерации тяжелой атлетики России.

«Желаю успехов и поздравляю всех наших спортсменов», — заявил он.

Дегтярев также подчеркнул, что национальная федерация провела масштабную реструктуризацию и готова не только возвращаться на международные старты, но и принимать крупные соревнования в России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке. Решение было принято из-за нарушения организаторами соревнований регламента.

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