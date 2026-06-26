Путин подписал закон о запрете депортации воевавших в составе ВС РФ иностранцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

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Новые правила коснулись граждан других государств и лиц без гражданства, которые служили или продолжают делать это по контракту в России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому запрещается депортацию иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил (ВС) России.

Новые правила коснулись иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших или продолжающих это делать в данный момент по контракту в России. Также закон распространился на тех, кто принимал участие в военных действиях в составе ВС России или других воинских формирований государства.

Исходя данных из документа, таких иностранцев теперь нельзя будет депортировать из России. Помимо этого, им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также разрешения на работу.

При этом выданные до этого документы будет невозможно аннулировать по основаниям, которые указали в законе.

Отдельно документ отрегулировал решения, принятые с 24 февраля 2022 года. Имеется в виду депортация, уменьшение срока временного пребывания, отказ в выдаче разрешительных документов или их аннулировании для иностранцев, которые служили по контракту в составе Вооруженных сил России. По новому закону такие решения прекращают действие и больше не подлежат исполнению.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия поддержит переезд в страну иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

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