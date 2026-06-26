Регионы получат право запрещать продажу вейпов с 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Решение о введении ограничений каждый субъект РФ будет принимать самостоятельно.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Новые полномочия начнут действовать с 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032 года.

Решение о введении ограничений каждый субъект РФ будет принимать самостоятельно. При этом регион обязан уведомить Росалкогольтабакконтроль, который опубликует перечень территорий, где действует запрет, на своем официальном сайте.

Как ранее поясняли в правительстве, норма вводится в качестве эксперимента. По его итогам власти оценят эффективность временного запрета. В регионах, которые не воспользуются новым правом, продолжат действовать общие правила продажи электронных систем доставки никотина.

Закон, включающий и другие изменения, вступит в силу с 1 октября 2026 года, однако положения о праве регионов ограничивать продажу вейпов начнут действовать позднее — с 1 марта 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что электронные сигареты с охлаждающими добавками могут быть опаснее для сердца, чем обычные никотиновые вейпы.

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