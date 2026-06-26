Концерты отменят? Представитель Серова ответил на слухи о здоровье певца

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В СМИ писали, что специалисты предупредили артиста об опасности длительных перелетов из-за проблем с сосудами на ногах.

Официальный представитель народного артиста России Александра Серова опроверг сообщения о том, что врачи якобы запретили певцу дальние перелеты из-за риска отрыва тромба. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «360».

По его словам, серьезных ограничений медики артисту не назначали. При этом до этого в СМИ появилась информация, что специалисты предупредили Серова об опасности длительных перелетов из-за проблем с сосудами на ногах. Журналисты писали, что неподвижность, сухой воздух в салоне и перепады давления во время девятичасового перелета в Таиланд могли повысить риск тромбоза.

В результате некоторые источники связали отмену запланированных концертов артиста в Таиланде именно с медицинскими рекомендациями.

Пиар-менеджер Серова пояснил, что у артиста есть отдельные моменты со здоровьем, однако они не мешают работе.

«Есть какие-то моменты, но они незначительные», — подчеркнул представитель артиста.

Также он добавил, что концертный график певца расписан до марта.

В последнее время поклонники Серова внимательно следят за его самочувствием. Так, в январе 2025 года артист попал в больницу с подозрением на инсульт после того, как у него онемела левая сторона тела.

Позже врачи диагностировали у певца транзиторную ишемическую атаку. Такое состояние также называют микроинсультом. Тогда сообщалось, что приступ не привел к необратимым последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Пудовкин опроверг сообщения об инсульте Александра Буйнова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.