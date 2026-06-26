«Новые люди» запустили фестиваль уличного искусства в 40 городах России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Художники показывают, какой они видят Россию в 2050 году.

В преддверии Дня молодежи партия «Новые люди» вместе с молодежным движением «Новые» проводит фестиваль уличного искусства в 40 городах России. Его открыл лидер партии Алексей Нечаев.

«Художники показывают, как они видят Россию в 2050 году. Это зелень, парки, где можно гулять и проводить время, космос и роботы — та жизнь, которую мы сейчас в России строим», — сказал Алексей Нечаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве эксперты Института социальных исследований обсудили роль молодежи в будущем страны в условиях переломного момента, связанного с кардинальными изменениями технологий и образования.

Ключевая проблема — какие качества вкладывать в детей. Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин отметил, что задача — помочь каждому ребенку проявить инициативу и понять, что он строит будущее. Эксперты подчеркнули, что в мире усиливаются идеи, противостоящие традиционным ценностям, а разрушение института семьи влияет на национальную безопасность. Для России актуальны иные ценности, пример — патриотические игры «Юнармии».

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