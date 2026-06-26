Обороты растут: Россия и Алжир наращивают взаимную торговлю
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Страны также сотрудничают в науке, промышленности и туризме
Россия намерена наращивать взаимную торговлю с Алжиром. Сегодня в Москве принимали большую делегацию из африканской республики. Как заявил на заседании межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Патрушев, укреплению доверительного диалога способствуют личные контакты лидеров наших стран.
Сейчас Россия и Алжир выводят сотрудничество на новый уровень — от науки и промышленности до туризма.
«Алжир является одним из ключевых партнеров России в Северной Африке. В прошлом году объем взаимной торговли вырос более чем в 1,5 раза. Сейчас динамика также положительная. Рассчитываю, что в рамках заседания комиссии мы наметим перспективные направления развития нашего стратегического сотрудничества», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.
По итогам встречи подписано несколько важных документов, в том числе о взаимной помощи в таможенных делах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.