Путин продлил ответные меры на установление предельной цены для российской нефти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Срок действия предыдущего указа истекает 30 июня 2026 года.

Президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на установление некоторыми странами потолка цен для нефти из РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе главы государства «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» были внесены изменения. Документ был подписан 27 декабря 2022 года. А срок его действия истекал 30 июня 2026-го. Президент продлил ответные меры до 31 декабря 2027 года.

Измененный указ впустил в силу со дня его подписания, то есть с 26 июня 2026-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при принятии решения о возможном продлении временных послаблений в санкциях в отношении российской нефти президент США Дональд Трамп будет ориентироваться на динамику мировых цен на энергоносители. Эти меры были введены для стабилизации рынка.

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