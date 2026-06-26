Лантратова анонсировала новую акцию по воссоединению семей между РФ и Украиной

Фото: Савостьянов Сергей/ТАСС

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Стороны рассчитывают провести ее в ближайшее время.

Новая гуманитарная акция по воссоединению семей в России и на Украине состоится в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы (с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. — Прим. ред.) сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще обмены и военнопленными, и самое главное — гуманитарные акции по воссоединению семей и по возвращению гражданских людей. Могу сказать, что в ближайшие дни состоится очень важный для нас гуманитарный обмен», — сказала она.

Лантратова добавила, что рассчитывает в ближайшее время вновь встретиться с украинской стороной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что благодаря работе правозащитников удалось воссоединить около 80 семей в Курской области, разлученных за время специальной военной операции (СВО). По словам Яны Лантратовой, домой также вернули 165 жителей региона, которых удерживали на территории Украины.

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