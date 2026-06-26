Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие уже получили необходимую помощь перед отправкой на родину.

Появились кадры возвращения домой 160 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Видео опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах видно, как бойцы после оказания первичной медицинской и психологической помощи в Белоруссии готовятся к отправке в Россию. Военные заходят в автобусы, которые доставят их на родину, а перед отъездом приветствуют жителей страны.

«Россия, привет! Ура!» — крикнули освобожденные бойцы.

В ведомстве уточнили, что после прибытия в Россию военнослужащие продолжат лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России.

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Гуманитарным посредником при проведении обмена выступили ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 5 июня 185 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Посредником тогда также выступили ОАЭ. Тогда бойцы СВО, не скрывая эмоций, радовались скорой встрече с родными.

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