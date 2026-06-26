«Такая сложная судьба»: Милена Дейнега высказалась о конфликте Аниты Цой с отцом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина ушел из семьи, поскольку хотел, чтобы родился сын.

Певица и телеведущая Милена Дейнега прокомментировала историю народной артистки России Аниты Цой, которая не общается с отцом из-за давнего семейного конфликта. Об этом она рассудила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Дейнега призналась, что лично знает Аниту Цой, но о такой детали ее семейной истории слышит впервые. При этом она отметила, что у певицы была непростая судьба.

«Честно, я Аниту знаю. Я в первый раз такое слышу. Но у Аниты Цой вообще такая сложная судьба», — сказала Дейнега.

По ее словам, в семье не должно иметь значения, кто родился — мальчик или девочка. Главное, чтобы ребенок был здоровым и любимым.

«Мальчик, девочка — какая разница? Абсолютно нет разницы, кого родила женщина, кого родила твоя дочь: внука тебе, либо внучку. Лишь бы здоровенький, лишь бы красивенький», — отметила она.

Дейнега также высказалась о возможном примирении между родителями и детьми. Она считает, что первый шаг в таких ситуациях должны делать именно мама и папа, поскольку с возрастом приходит жизненный опыт.

«Мудрость как раз-таки в годах. Я думаю, что мама и папа более мудрые, с высоты прожитых лет, как бы они все-таки должны сделать первый шаг», — сказала она.

По мнению Дейнеги, родителям важно найти в себе силы обнять ребенка и предложить оставить конфликт в прошлом.

«Обнять его, сказать: «Я старше, давай как-то помиримся», — добавила она.

Сама Анита Цой рассказывала, что росла в неполной семье. Отец певицы Сергей Ким ушел от жены и дочери, когда будущей артистке было два года. Позже Цой узнала, что ее рождение стало для отца разочарованием, поскольку он хотел сына. По словам певицы, мужчина не смог принять появление дочери и фактически вычеркнул этот период из своей жизни.

В студии программы на федеральном телеканале Анита Цой рассказывала, что за всю жизнь виделась с отцом не больше десяти раз. При этом ее отношение к нему со временем не раз менялось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой вернулась на публику после серьезной операции.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.