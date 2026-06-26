«После 40 можно не есть»: Легостаев раскрыл секрет своей красоты

Певец Легостаев: после 40 лет можно вообще не ужинать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист никогда не посещал косметолога и не сидел на диетах.

Певец Константин Легостаев заявил, что после 40 лет можно вообще не ужинать. Таким мнением он эксклюзивно поделился с 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

«А после 40 лет можно вообще вечером и не есть, организм уже сформировался <…> Многие люди по привычке закидывают в себя, как в паровозную топку», — сказал артист, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru, которая отметила, что Легостаев исключительно хорошо выглядит.

По словам Легостаева, он старается не есть, что попало, и занимается спортом — а именно плаваньем. Однако на строгих диетах никогда не сидел и никогда не посещал косметолога.

В 2025 году Легостаев также поделился своим взглядом на баланс личной и рабочей жизни. По мнению певца, если из-за трудовых обязанностей не хватает времени на «интимные моменты», то лучше отказаться от дела в пользу приятного времяпрепровождения.

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