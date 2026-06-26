Захарова: Армении необходимо как можно скорее выбрать между ЕАЭС и ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Никол Пашинян уводит разговор по этой теме в сферу демагогии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Армения должна в кратчайшие сроки дать четкий ответ относительно своего стратегического курса. Речь идет о выборе между дальнейшим участием в Евразийском экономическом союзе и интеграцией в европейское пространство.

В своем выступлении Захарова обратила внимание на тактику армянского премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению дипломата, глава правительства переводит обсуждение членства Армении в ЕАЭС в плоскость риторических рассуждений. Отмечается, что подобный подход уже применялся ранее, когда речь зашла о приостановке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности.

«По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках Союза — лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику», — сказала Мария Захарова.

Захарова также сослалась на совместное заявление лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В этом документе уже были обозначены возможные угрозы экономической безопасности для государств-участников ЕАЭС в случае сближения Армении с Евросоюзом.

Как ранее писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Politico публиковать статью Лаврова.

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