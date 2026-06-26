Путин выразил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Президент направил семье умершего телеграмму.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным бывшего министра обороны Сергея Иванова в связи с его смертью.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Иванова», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин направил семье умершего телеграмму.

Ранее 5-tv.ru писал, что скончался бывший министр обороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванова не стало на 74-м году жизни. За время своей политической карьеры он возглавлял Министерство обороны РФ с 2001 по 2007 годы, а также занимал должности первого зампредседателя правительства и зампредседателя правительства, после чего перешел на работу в администрацию президента.

С 2016 по 2026 год Иванов был спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а в феврале 2026 года добровольно ушел с должности. Кроме того, он был главой Единой Лиги ВТБ.

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