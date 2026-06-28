Праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге красочным салютом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тысячи выпускников стали свидетелями грандиозного финала одной из самых ожидаемых ночей года.

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса — 2026», кульминацией которого стал красочный салют. Над Невой прогремели залпы фейерверков, ознаменовавшие прощание со школьной скамьей и встречу с будущим для тысяч молодых людей.

В этом году главной темой «Алых парусов» стала сказка. Водно-пиротехническое шоу объединило знакомые каждому образы с современными технологиями, масштабными спецэффектами и мультимедийными декорациями. Через сюжеты русских сказок организаторы рассказали о дружбе, добре и любви.

Праздничный концерт на Дворцовой площади развернулся в декорациях «Города Мечтателей». Для него построили сцену с вокзалом, верфью, 30-метровым маяком и более чем тысячей квадратных метров мультимедийных экранов.

Перед выпускниками выступили певица Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, заслуженные артистки России Алена Свиридова и Юлия Пересильд с группой «МАНДРАГОРА», Григорий Мирошниченко, Люся Чеботина, Алекс Лим и Елка (Елизавета Иванцив).

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. С тех пор он ежегодно объединяет десятки тысяч выпускников и миллионы зрителей по всему миру.

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