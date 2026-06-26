Аксенов: в Крыму и Севастополе введен режим ЧС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ Аксёнов Z 82 / Aksenov82; 5-tv.ru

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Это поможет ускорить и упростить целый ряд процессов, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что данное решение было согласовано с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава региона призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Режим ЧС вводится для того, чтобы упростить и ускорить ряд процессов, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

«Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба данная позиция тоже должна быть упрощена», — отметил Аксенов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отдых детей в учреждениях Республики Крым был приостановлен до 1 сентября 2026 года. Ситуация находится под контролем министерства просвещения России. Был организован плановый вывоз детей из лагерей и санаториев полуострова. Также отменен заезд отдыхающих во Всероссийский детский центр «Алые паруса».

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