Бастрыкин: возраст уголовной ответственности в России снижать не будут

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Ранее Следственный комитет выдвигал предложение на рассмотрение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство предлагало понизить возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних до 12 лет, однако эта инициатива не была поддержана.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме, который проходит в рамках Петербургского международного юридического форума. Бастрыкин уточнил, что СК направлял данное предложение на рассмотрение профильным структурам, но необходимого одобрения со стороны законодателей и профессионального сообщества оно не получило.

В результате инициатива осталась без дальнейшего движения и в настоящее время не рассматривается как перспективная для внесения изменений в Уголовный кодекс.

В действующем законодательстве общий возраст наступления уголовной ответственности установлен с 16 лет, а за ряд тяжких преступлений — с 14 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования нападения на ТЦ в Краснодаре.

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