Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

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Отношения Москвы и Минска имеют поистине стратегический характер.

Союзное государство России и Белоруссии — пример взаимовыгодной и равноправной интеграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Белоруссии, которое опубликовали на сайте Кремля.

По словам российского лидера, отношения Москвы и Минска имеют поистине стратегический характер. Также Путин отметил, что Союзное государство на практике помогает углублять сотрудничество в рамках других объединений.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что речь идет о взаимодействии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент России поздравил белорусский народ с наступающим Днем независимости республики. Этот праздник отмечается 3 июля и связан с годовщиной освобождения Минска от нацистских захватчиков.

Глава государства добавил, что в России всегда будут помнить о совместной борьбе народов обоих государств в годы Великой Отечественной войны.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск придерживается миролюбивой позиции и при любых обстоятельствах будет рядом с Москвой. Также он выразил уверенность, что народы России, Белоруссии и Украины в итоге все равно останутся вместе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко заявил, что Киев не хочет втягивать Минск в украинский конфликт.

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