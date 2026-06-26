Знак свыше: женщина обнаружила в саду бутылку с неожиданным посланием

Фото: www.globallookpress.com/ Julian Stratenschulte

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Поначалу находка вызвала тревогу.

Во время подготовки грядки к посадке жительница Канады Жюли Вале обнаружила в своем саду запечатанную бутылку с запиской внутри. Об этом сообщило издание CTV News.

Находка сначала вызвала у женщины тревогу. Один из знакомых посоветовал ей не открывать бутылку, объяснив это народным поверьем, согласно которому подобные предметы могут быть связаны с проклятием. Несмотря на опасения, спустя сутки Вале все же решила посмотреть, что находится внутри.

В бутылке оказался свернутый лист бумаги, перевязанный бечевкой. Вместо пугающего содержания записка содержала добрые пожелания. Неизвестный автор написал, что надеется, что этот участок земли будет приносить радость, а птицы, олени, еноты и другие животные будут возвращаться и радовать хозяина дома.

Женщина рассказала, что в последнее время сомневалась в своих жизненных решениях, поэтому восприняла найденное послание как важный знак. Особенно ее удивило совпадение: в записке были перечислены именно те животные, которых она регулярно видит рядом с домом, включая речную выдру.

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