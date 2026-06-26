«Не жадный, а экономный»: Боня о финансовой грамотности европейских мужчин

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Дочь звезды возмутилась, что отец отказался дать ей 80 евро на путешествие.

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала своей дочери Анджелине Смерфит, что европейские мужчины очень экономны и привыкли считать свои деньги. Видео разговора с юной наследницей она выложила в соцсетях.

Поводом к жалобам девочки стало то, что ее отец, предприниматель Алекс Смерфит отказался дать ей 80 евро на поездку. Анджелина удивилась, что мужчина, будучи предпринимателем, «пожадничал» выдать ей такую, казалось бы, небольшую сумму. Боня же растолковала ей, что для европейцев даже небольшие деньги имеют значение.

«Не жадный, а экономный<…> Да, они считают деньги», — объяснила блогер недовольной дочери.

Также Боня утешила наследницу, рассказав, что европейские мужчины хотя и очень сдержанно дают средства на карманные расходы, в конце концов передают все накопленное благодаря своей бережливости богатство им в наследство. Поэтому Энджи будет в выигрыше в любом случае, с улыбкой добавила Виктория.

Ранее Виктория Боня показала свое тело без фильтров.

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