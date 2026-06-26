Умер бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев

Фото: © РИА Новости/ Вячеслав Позгалев

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Информацию о дате и месте прощания объявят позже.

Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев ушел из жизни в 79 лет. О его смерти сообщили на официальной странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении уточнили, что информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Вячеслав Позгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 год. За это время он руководил регионом на протяжении 15 лет. После завершения работы на посту губернатора политик продолжил карьеру на федеральном уровне.

С 2011 по 2016 год Позгалев был депутатом Государственной думы шестого созыва, где представлял Вологодскую область. В нижней палате парламента он входил во фракцию партии «Единая Россия». Других подробностей, в том числе о причине смерти бывшего главы региона, в опубликованном сообщении не приводится.

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