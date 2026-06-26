«Единая Россия» готовит новые меры поддержки для одиноких родителей

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Во время сбора предложений в народную программу партии женщины выступили с идеей вернуть круглосуточные группы в детсадах.

В «Единой России» работают над новыми мерами поддержки одиноких родителей. В числе предложений — реализация круглосуточных групп в детских садах, возвращение ясельных групп и возможность приводить ребенка в садик на полдня по выходным. Об этом сообщили сенатор, сопредседатель общественного совета Женского движения «Единой России» Дарья Лантратова и депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Такие инициативы планируют учесть при подготовке новой народной программы партии.

По словам Лантратовой, в России около пяти миллионов женщин самостоятельно воспитывают детей. Кроме того, в стране более одного миллиона одиноких отцов. Как отметила сенатор, таким семьям не всегда нужна только прямая финансовая помощь.

К тому же Лантратова пояснила, что на одного родителя часто ложится двойная нагрузка: работа и воспитание ребенка. Особенно сложно молодым мамам и папам, если рядом не оказывается бабушек и дедушек. В таких случаях государство подключается к помощи семье.

В свою очередь Стенякина заявила, что за последние годы в дошкольных учреждениях была создана хорошая материальная база. По ее словам, во время сбора предложений в народную программу женщины выступили с идеей вернуть круглосуточные группы в детсадах.

Также депутат добавила, что воспитатели и няни готовы вернуться к такой практике. При этом Стенякина подчеркнула, что такие меры должны вводиться вместе с повышением оплаты труда работников дошкольного воспитания. По ее словам, персонал детсадов и яслей должен получать достойную компенсацию за дежурства.

Еще одна инициатива касается посещения детского сада по выходным. Предлагается дать одиноким родителям возможность приводить ребенка на полдня, чтобы за это время они могли решить бытовые вопросы, которые накопились за неделю.

В партии собираются учесть, что матерям старших школьников часто нужно время на помощь детям при подготовке к ЕГЭ. Все предложения родителей и работников детсадов планируют проработать и учесть при подготовке окончательного текста народной программы «Единой России».

Ранее, сообщил 5-tv.ru, в «Единой России» выступили в защиту прав самозанятых.

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