Гигантская пробка из 2,8 тысячи машин образовалась у Крымского моста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Михальчевский

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Водителям рекомендуют по возможности использовать альтернативные маршруты передвижения.

Гигантская пробка образовалась у Крымского моста. Информация об этом появилась в Telegram-канале, который отслеживает ситуацию на подъезде к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 750 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — сказано в публикации.

При этом со стороны Керчи на ручной досмотр находится 1750 транспортных средств. Статистика приведена на 11:00 по московскому времени. За два часа до этого, в 09:00 по мск, в пробке стояли порядка 2,8 тысячи автомобилистов.

В настоящее время проезд по Крымскому мосту разрешен легковым машинам, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом С двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра. Кроме того, действует ряд ограничений по перевозке жидкостей. Речь идет об объемах сверхтоплива в баке. При себе разрешено иметь до 200 литров жидкостей, включая воду.

Водителям рекомендуют по возможности использовать альтернативные маршруты передвижения.

Ранее паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с 21 июня. Водителям большегрузного транспорта рекомендовали заранее учитывать ограничения и выбирать альтернативный сухопутный путь через новые регионы.

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