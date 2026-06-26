Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Новые ограничения могут затронуть граждан призывного возраста, которые только прибывают в ЕС.

Еврокомиссия запустила программу «Добровольного возвращения» украинских беженцев. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Кроме того, в Еврокомиссии (ЕК) предложили изменить правила предоставления временной защиты для граждан Украины. Новые ограничения могут затронуть украинцев мобилизационного возраста, которые только прибывают в страны Евросоюза.

По словам Бруннера, ЕК предлагает не предоставлять статус временной защиты тем украинцам, которым не разрешено покидать территорию своей страны. При этом он подчеркнул, что для тех, кто уже находится в странах ЕС, правила меняться не должны.

Саму программу временной защиты в Евросоюзе планируют продлить до 2028 года. Однако из нее могут исключить вновь прибывающих граждан Украины, которые подходят под военную службу.

Новые меры, как следует из заявления Еврокомиссии, должны совместить продолжение помощи украинским беженцам с подготовкой условий для их возможного возвращения на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на этот же пост в 2029 году.

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