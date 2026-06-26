В Великобритании мужчину убили у древнего каменного круга во время солнцестояния

Фото: 5-tv.ru

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Памятник относится к эпохе ранней бронзы, его возраст оценивают примерно в четыре тысячи лет.

В Великобритании 26-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни на территории древнего каменного круга «Девять леди» на следующий день после летнего солнцестояния. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Известно, что тело мужчины обнаружили 23 июня в деревне Стэнтон-Лис. Каменный круг относится к эпохе ранней бронзы, его возраст оценивают примерно в четыре тысячи лет. По легенде, памятник изображает девять девушек, которых превратили в камень за танцы в воскресенье.

Это место давно связано с празднованием солнцестояния. Туда традиционно приходят друиды, неоязычники и другие участники встреч, посвященных самому длинному дню в году.

Полиция арестовала 41-летнего подозреваемого. При этом правоохранители начали поиски очевидцев, которые могли находиться у древнего сооружения с 19 по 23 июня. Следователи предположили, что кто-то из посетителей мог заметить или услышать важные детали, которые помогут восстановить обстоятельства произошедшего.

По словам детектива-инспектора Тони Оуэна, молодой человек погиб крайне жестоким образом. Он отметил, что для следствия особенно важно понять, как прошли последние часы жизни мужчины.

Местные жители рассказали, что в последние годы древний памятник все чаще привлекает не только любителей истории, но и участников шумных вечеринок и рейвов. После таких встреч на территории остается много мусора.

Криминалисты изучают оставленные после празднования предметы. Специалисты рассчитывают найти среди них улики, которые могут иметь значение для расследования.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, бездыханное тело российского туриста нашли в Турции.

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