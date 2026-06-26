Вплоть до лишения прав: какое наказание грозит любителям тонировки и ксенона

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Зачастую поклонники неумеренного автотюнинга не думают о других участниках дорожного движения.

В России предложили ужесточить наказание за автотюнинг — штрафы для водителей могут вырасти в несколько раз, вплоть до лишения прав. Речь идет о тех, кто ставит на машину слишком яркие ксеноновые фары, либо наоборот тонирует их так, что в темноте не видно огней.

И в том, и в другом случае — это прямая угроза безопасности на дороге. Как не переборщить с доработками — узнал корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Стильно. Эффектно. Не как у всех. По крайней мере, так считают владельцы автомобилей, которые решаются на такой тюнинг. Затемненные фары уже давно стали модным трендом, но есть нюанс.

Вот как выглядит фара без оклейки, стандарт, свет яркий, все видно. А теперь с тонировкой — из-за нее свет становится куда более тусклым. На дороге такая машина менее заметна, а ночью вообще превращается в невидимку.

Меньше видит и сам водитель. Все это создает реальную угрозу на дороге. Формально за тонировку фар уже предусмотрено наказание, но штраф всего 500 рублей. В Национальном автомобильном союзе решили, что от таких сумм нарушитель урок не усвоит.

«Нужна другая форма ответственности, гораздо большая, и мы предлагаем заметный штраф в 30 тысяч рублей или лишение права на управление транспортным средством, если человек не понял», — сказал глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Под инициативу попадает и так называемая фотохромная пленка, которая меняет степень затемнения и работает по принципу «хамелеона»: ночью — прозрачная, днем — темная.

— Мы выехали, и на солнышке эта фара явно стала выглядеть иначе.

Но чудес не бывает. Любая пленка остается дополнительным препятствием для света.

«Когда фары будут включены, фактически она затемнит свет фар, что в целом достаточно плохо влияет на светопроводность. И снижает тем самым яркость световых приборов», — рассказал автоэксперт Илья Плисов.

Еще собираются штрафовать по-крупному любителей, наоборот, «посиять» на дороге так ярко, что аж слепят других участников дорожного движения. Чаще всего это дешевый китайский ксенон, который, как правило, светит куда угодно, но только не на дорогу. Чуть современнее и популярнее — светодиоды.

«Обычные лампы, которые разрешены по ГОСТу, кому-то кажутся не очень привлекательными, тускло светят, ставят себе ксенон — белый свет, холодный. Он красиво смотрится, но, опять же, эта красота подходит только для автомобилей, которые ездят на выставки», — рассказал руководитель детейлинг-центра Владислав Расказенок.

Поставить их мало — нужно еще правильно настроить. А вот с этим многие любители тюнинга обычно не заморачиваются.

У Андрея свой таксопарк, и на каждой машине он самостоятельно регулирует фары с помощью специального светового прибора.

— В данный момент пучок получается немножко выше. То есть фары требуют регулировки. Световой пучок нужно опустить.

И вуаля. Лампы больше никого не слепят. Отрегулировать можно и без прибора. Можно, а зачем? В этом и главная проблема фанатов апгрейда своей машины — что с пленками, что с лампами — они ведут себя так, будто одни на дороге.

«В понимании такого автолюбителя это кажется круто, это понтово. Это добавляет какого-то стиля, статуса, непонятно чего. Но это все пережитки подростничества», — считает автоэксперт Петр Баканов.

Автомобильная мода часто меняется. Сегодня в тренде затемненные фары, завтра еще какой-нибудь способ выделиться в потоке. Но правила дорожного движения остаются прежними. И если эффектный внешний вид начинает угрожать безопасности, то расплачиваться за такой стиль, возможно, придется уже водительскими правами.

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