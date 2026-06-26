«Сами себе завидуем»: Боярская покорила Великую Китайскую стену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ Елизавета Боярская/ lizavetaboyarskaya; 5-tv.ru

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Актриса добралась до самой верхушки древнего строения.

Заслуженная артистка РФ, актриса Елизавета Боярская в рамках гастролей посетила Китай и покорила Великую Китайскую стену вместе с партнерами по спектаклю «Три сестры».

текст. Telegram/ Елизавета Боярская/ lizavetaboyarskaya

текст. Telegram/ Елизавета Боярская/ lizavetaboyarskaya

У актеров была насыщенная программа — они посетили парк Universal и выпили знаменитого сливочного пива из фэнтези «Гарри Поттер». Елизавета выложила в соцсети фото с товарищами по цеху, сопроводив ироничной подписью «Сами себе завидуем».

После прогулки по кинопарку Боярская с коллегами отправились на Великую Китайскую стену, мужественно преодолев тяжелый путь, хотя некоторым из них и понадобились передышки. Боярская же в свои 40 лет продемонстрировала прекрасную физическую подготовку и похвасталась тем, что добралась до вершины древнего строения.

Звезда «Анны Карениной» и ее муж известны любовью к экстремальным туристическим экспериментам и привычкой испытывать себя на прочность. Например, в январе 2026 года Боярская с супругом выбрали для зимнего отдыха поездку по суровому Заполярью.

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