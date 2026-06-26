«Сочная»: Виктория Боня показала свое тело без фильтров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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В новом видеоролике знаменитость предстала в коротком топе и шортах, обнажив живот.

Телеведущая Виктория Боня решилась на смелый шаг: она показала свое тело без прикрас, то есть без фильтров. На своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала видео, в котором предстала в черном топе и коротких шортах того же цвета, обнажив живот.

Подписчики оценили фигуру 46-летней Виктории Бони.

«Прекраснейшая из женщин»;

«Сочная»;

«Идеальная», — прокомментировали пост телеведущей пользователи сети.

Виктория Боня снялась в черном топе и коротких шортах, обнажив живот. Instagram*/ victoriabonya

Кроме того, часть фанатов призвала Боню не обращать внимание на хейтеров, которые утверждаю, что ей якобы нужно привести себя в форму, сбросив пару килограммов.

В новом видеоролике Боня рассказала о том, что, по ее мнению, вредит здоровью и как правильно наладить свой быт. Так, она, например, призвала домохозяек избавиться от пластиковых нарезных досок, а вместо них использовать деревянные.

Ранее Виктория Боня впервые откровенно рассказала о том, что сделала аборт в 18 лет. Знаменитость пошла на такой шаг под давлением молодого человека, который и был отцом ребенка.

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