Теперь наш канал доступен в MAX
Присоединяйтесь, не теряйтесь!

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетней Дарины

Лалита Балачандран 56 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

У девочки — лимфобластный лейкоз.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел».

У четырехлетней Дарины — лимфобластный лейкоз. Наша героиня уже прошла курс высокодозной химиотерапии. Впереди — пересадка костного мозга.

Перед трансплантацией девочке предстоит еще один этап — тотальное облучение тела. Стоимость лечения превышает два миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.