Подготовка к «Алым парусам» вышла на финишную прямую

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Праздник напоминает о том, как важно мечтать в любом возрасте и верить в чудеса.

Подготовка к празднику всех выпускников «Алые паруса» вышла на финишную прямую — на сцене, которая в этом году похожа на огромный портал в будущее, уже вовсю репетируют артисты. Постепенно по местам расставляют и декорации, у них на празднике отдельная роль: знакомые всем символы и образы напомнят выпускникам и зрителям, как важно мечтать в любом возрасте. И никогда не переставать верить в чудеса. За тем, как оживает сказка, наблюдала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Декорации еще не расставлены по местам, но образы понятны с первого взгляда. И отправляют они туда, где дома казались выше, а цветы — ярче. В детство.

«Ребята, посмотрите, это все сделано для вас руками таких же людей, которые когда-то были маленькими», — сказала режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Татьяна Трошнева.

В Городе Мечтателей — последние приготовления и первые репетиции на сцене. Пространство большое и сложное. Сцена праздника «Алые паруса-2026» — как портал в будущее — шириной 75, высотой 30 с половиной метров. На его строительство ушло больше восьми тонн металла.

«В этом году зритель увидит самый большой масштаб застройки сцены за последние годы. Мы такую большую сцену еще никогда не строили», — рассказал технический директор концертной части праздника «Алые паруса» Алексей Булгаков.

А значит, нужно еще больше света! Да так, чтобы с каждым часом праздника он становился ярче — особенность белых ночей. Сюрприз для зрителей — вот этот световой прибор на самом верху. Такого в Петербурге еще не видели.

«В этом году у нас есть настоящий маяк, который будет с нашей сцены подавать сигнал на половину Петербурга», — пояснил художник по свету концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Александр Сиваев.

Еще одна особенность сцены — это экраны: изогнутые, раздвижные, подъемные — они повсюду. И даже на крыше.

Все пространство сцены оживет благодаря компьютерной графике. Вместе с артистами выпускники отправятся в космос, покорят горные вершины, вернутся в свой школьный двор. Но, конечно, ключевыми станут именно петербургские локации.

На концерте выпускников всегда стараются удивить передовыми технологиями, и это не только искусственный интеллект, который первый приходит в голову.

«Есть такой мультиподход, когда ты используешь и 3D, и 2D, и нейросеть, и это позволяет тебе добиться эффекта, когда люди не понимают, в чем это сделано, как это сделано. И мне кажется, для нас, для создателей, это самое классное», — рассказала продюсер по мультимедиа-контенту концертной части праздника выпускников «Алые паруса» Ксения Саванина.

Концерт на Дворцовой площади начнется 27 июня в 22 часа. Выпускников поздравят Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим, Люся Чеботина.

А ближе к полуночи действие перенесется в акваторию Невы, где водно-пиротехническое шоу погрузит зрителей в мир русских сказок, а белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами проводит вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И эта чарующая традиция вдохновляет на подвиги не только выпускников. Пока один парусник будет поздравлять ребят, больше десятка других отправятся в дальнее плавание.

Это ледокол «Красин» дает старт морскому безостановочному походу по Балтийскому морю — из Петербурга в Калининград. 530 морских миль — больше тысячи километров. Проект «Россия на Балтике 2026» — дань уважения мореходной традиции, зарожденной еще Петром Первым. Сопровождать флотилию будет учебное судно «Юный Балтиец» с курсантами Морской технической академии имени адмирала Сенявина на борту.

«Парусные яхты выступают символическими символами Санкт-Петербурга, тем самым демонстрируя нашу поддержку и связь, единство народов страны», — рассказала координатор проекта «Россия на Балтике» Светлана Косарева.

И это еще одно напоминание: чудеса нужно делать своими руками. И самое главное — верить в них. Как, без сомнения, поверят десятки тысяч отважных Греев и мечтающих Ассоль на Дворцовой набережной. Ведь эта сказка — завтра — именно для них.

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