Барак вместо отдыха: как выбрать безопасный летний лагерь для детей

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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По всей стране выявляют десятки нелегальных центров.

Чем выше градус на улице, тем больше желающих подзаработать на детском отдыхе, даже нелегально. Ажиотажным спросом на путевки в летние лагеря пользуются недобровестные дельцы.

Так, под Читой детский центр разместили в заброшенном кафе. Закрыли заведение только после массовых жалоб родителей и вмешательства прокуратуры. И такой случай далеко не первый. Как не превратить школьные каникулы в кошмар — разбирался корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Сезон детских лагерей в самом разгаре. В крупные центры путевки уже распроданы на все смены. В туристических регионах страны огромные очереди на места, которые появляются при отменах.

«Кто не успел вовремя забронировать, конечно, остаются в пролете. Продажа путевок начинается с апреля, буквально с первых чисел», — сказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

И заработать на ажиотаже стремятся те, кого к детям лучше бы близко не подпускать.

Небольшими группами, человек по пять, школьники от семи до 13 лет с утра до вечера бегали по селу под Читой.

О том, что это дети из летнего лагеря, сельчане узнали только когда к ним приехала полиция. Условия, в которых находились школьники, — шок. Вместо оборудованных помещений — аварийный барак и антисанитария.

«Мы оплатили 81 тысячу и начали ходить в центр. Через десять дней нам было озвучено: обращайтесь в суд. На связь Олеся Игоревна не выходила, на сообщения не отвечала», — рассказала пострадавшая Юлия.

Лично ее никто и никогда не видел. Все общение — дистанционно.

«Нам говорили, что договора будут позже, что у нее другой часовой пояс. Она так ничего и не заключила, а под конец смены просто пропала», — поделилась вожатая Ульяна Екисова.

И сегодня различные полулегальные детские центры есть в большинстве российских городов. Вот этот, например, за 55 тысяч предлагает забрать вашего ребенка на две недели на базу отдыха под Красноярском.

— Мы и эмоциональный интеллект детей подкачиваем, и цифровой детокс. Мы телефончики у детей забираем.

Вот только Роспотребнадзор предупреждает — центр не включен в обязательный реестр и вообще никакой не лагерь. Ребенок без телефона за десятки километров от родителей один на один остается с посторонними малознакомыми людьми.

— Лагерь ваш аккредитован?

— Пожалуйста, покиньте помещение.

— Вы неправильно себя ведете.

Здесь нет специалистов-медиков, преподаватели часто без высшего профильного образования. Ни пожарные, ни санитарные врачи эти учреждения не проверяют, но родители ведут сюда детей. В некоторых регионах России просто нет альтернатив.

«Ленинградская область, Тюменская область, Алтайский край, в этом году спрос больше, чем предложение», — отметила глава комиссии Российского союза туриндустрии по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова,

За три года дополнительно по стране создали больше 160 тысяч мест — строят быстровозводимые летние модули. Но этого недостаточно. Взялись даже за возрождение заброшенных еще в 1990-е советских лагерей.

От прежнего лагеря осталось лишь несколько старых объектов, в том числе вот эта концертная сцена. Сносить ее в этом году не будут, лишь немного модернизируют. Уберут то, что болтается, заменят старые гнилые доски, конечно же, все покрасят, для зрителей обновят лавочки.

«60% лагерей канули в небытие. И я думаю, что в обозримой перспективе, ну там 5-15 лет может быть, вот эта тенденция будет сохраняться, потому что это очень удобно, когда родители отправляют ребенка в гарантированное качественное место», — считает председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

За пять лет в разных городах России планируют восстановить 18 таких детских лагерей с богатым советским прошлым.

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