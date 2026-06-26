Больницы переполнены: в Венесуэле несколько тысяч человек нуждаются в помощи

Фото, видео: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria; 5-tv.ru

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Из-под завалов все еще достают живых людей.

Появляется все больше страшных кадров, снятых в первые секунды смертоносного землетрясения в Венесуэле. Число погибших растет, пострадавших уже несколько тысяч. Больницы переполнены, нет интернета, нарушено энергоснабжение. Масштабы бедствия можно оценить по многочисленным кадрам. В том числе сделанным из космоса.

На этих снимках — город Ла-Гуайра. В руины превратились целые кварталы. Повреждены дороги, отели, социальные объекты. Потерявшие кров жители вынуждены ночевать на улицах. Но многие отправляются к разрушенным многоэтажкам и помогают искать выживших.

«Церковь обрушилась, дом тоже. Мы оказались там под завалами. Мой ребенок все еще там. У нас нет связи, мы потеряли все», — рассказал пастор Карлос Арисменди.

Сейсмологи утверждают, что события, подобные этому, происходят чрезвычайно редко — раз в тысячу лет. Сразу два мощных землетрясения магнитудой больше семи случились с интервалом в несколько секунд.

Десятки стран готовы оказать Венесуэле помощь. Мексика уже направила в пострадавшие города спасателей и почти 11 тонн медикаментов. Что сейчас происходит в Каракасе — расскажет корреспондент «Известий» Наталия Рокко.

«Мы находимся в районе Лос-Палос-Грандес в Каракасе. Здесь работают не только спасатели, но и волонтеры. Хуан, расскажите, пожалуйста, что на данный момент известно?» — спросила корреспондент.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре тела. Два человека были найдены живыми, сейчас они находятся в больнице в отделении интенсивной терапии. В эту минуту мы извлекаем еще два тела. Поисково-спасательная операция продолжается. Мы надеемся найти еще выживших в этой трагедии», — рассказал волонтер Хуан.

То, что людей все еще удается достать из-под завалов, трудно назвать иначе, как чудом. Они борются за жизнь уже больше 30 часов. Спасатели периодически глушат всю технику, объявляют режим полной тишины, чтобы попытаться услышать выживших. Особенно эмоции зашкаливают, когда через толщу кирпичей и бетона доносятся детские голоса.

К этой минуте подано больше 40 тысяч заявлений от людей, которые до сих пор не могут выйти на связь со своими родственниками. Пока удалось найти только около двух тысяч пропавших. Многие теряют самообладание.

Посмотрите, как выглядит здание, которое, пусть и не разрушилось полностью, но серьезно пострадало в момент землетрясения. Все, кто жил на первом этаже, погибли. И сейчас есть угроза обрушения. Опасно даже просто находиться рядом.

В провинции Ла-Гуайра, под которой был эпицентр одного из ударов, до основания разрушены десятки домов. А те, что уцелели, были окончательно снесены сильнейшими афтершоками. Именно здесь самое большое число погибших.

Местные больницы не успевают оказывать помощь всем раненым, поэтому по стране развернуты полевые госпитали. По последним данным, жертвами землетрясения стали уже более 200 человек. Пострадали свыше четырех тысяч.

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