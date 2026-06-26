«Внушаемые и нелогичные»: как украинские кураторы вербуют подростков для терактов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Дагестане сотрудники ФСБ задержали создателя и администратора одного из крупнейших криминальных сетевых сообществ.

В Дагестане задержали подростка, который основал одно из крупнейших в России терроритических сообществ. Его участниками числятся несколько тысяч человек. По заданию украинских спецслужб, несовершеннолетний искал в интернете сверстников, и вовлекал их в преступную деятельность.

Обучал тактике совершения поджогов и массовых убийств. О методах, которые используют, чтобы подчинить неокрепшую детскую психику, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это совместная операция МВД, СК и ФСБ. Десант силовиков высаживается на одной из улиц в Дагестане. Оперативники проводят обыск, а перед этим задерживают подростка — создателя и администратора крупнейшего сетевого сообщества, который вместе с украинцами готовил теракты в российских школах, ложные минирования и атаки на объекты транспорта.

— Я управлял организацией и общался с участниками. Изначально была создана с целью преследования террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться.

На допросе уже в Москве он рассказывает, что его деятельность координировали украинские спецслужбы.

— Telegram-канал курировался агентами и работниками СБУ. Они помогали нам, выделяли денежные средства.

Украинские кураторы снабжали оружием, инструкциями по сборке взрывных устройств и обещали за совершение массовых убийств денежное вознаграждение. Задержанный — вот он, с шевроном «people hater» (у радикалов он означает идеологию насилия) — открыто толкал своих жертв на преступления.

«Нас больше 20 человек. У нас есть оружие и взрывчатка. Мы придем в школы и начнем стрелять», — говорится в одном из видеообъявлений.

Его кураторы, которым он отчитывался, установлены: Кирилл Макаренко* — признан в России экстремистом и террористом, склонявший школьников к нападениям главарь запрещенной в России террористической организации «Колумбайн»**; Ярослав Овсюк и Егор Краснов* — создатель еще одной запрещенной в нашей стране террористической организации МКУ** — «Маньяк. Культ Убийц». **.

«На Украине зародились или получили развитие наиболее деструктивные и опасные радикальные объединения, в основу которых заложены идеологии неонацизма, мизантропии, неоязычества, сатанизма*** и человеконенавистничества», — пояснил ветеран органов безопасности Вячеслав Назаров.

Обвиняемый искал исполнителей терактов среди подростков — в первую очередь вербовал тех, кто хочет кому-то отомстить (например, за буллинг в школе), у кого маниакальная тяга к разрушению или им не интересуются родители.

«Они внушаемые, они нелогичные, они нерациональные. И они в этом отношении с энтузиазмом откликаются на авантюры и приключения», — рассказал ведущий врач-психиатр Центра диагностики и лечения имени Н. А. Семашко Илья Гернет.

Свою причастность обвиняемый не отрицает как минимум в 15 преступлениях.

«Планировались в нашей организации в таких городах, как Домодедово, Красноярск, Орехово-Зуево, Санкт-Петербург, Липецк», — перечислил фигурант.

Но деятельность обвиняемого и его украинских агентов Россией не ограничивалась. Штат Техас, город Форт-Уэрт. Семнадцатилетний Эван Бэнда устроил в конце прошлого года поджоги автомобилей. Американские журналисты-расследователи сразу установили связь с МКУ.

— «Маньяки. Культ Убийц» был основан человеком по имени Егор Краснов. Он утверждает, что убил более 30 человек. Сейчас он находится в тюрьме на Украине, но он по-прежнему ведет Telegram-канал».

Главный вопрос: зачем украинские спецслужбы готовят атаки в США и Европе?

«Зеленский может использовать их как спящие ячейки в странах самого Запада. Например, он отправляет большое количество таких групп в европейские страны и показывает тем самым, что не только он зависим от европейских стран и от Запада, но и они зависимы от него», — считает политолог Алексей Ярошенко.

Причем ролики для вербовки местных радикалов изготавливали в Киеве. Аудитория самого обвиняемого составляла свыше 200 тысяч пользователей интернета — из них пять тысяч — участники его сообщества.

«Следственный комитет напоминает, что действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Сам фигурант уголовного дела сейчас арестован. Уже установлены его сообщники, которые находятся не только в России, но и в США и Европе. Следователи Следственного комитета устанавливают их причастность к другим эпизодам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — организация признана террористической и запрещена в России.

*** — движение признано экстремистским и запрещено в России.