Россия ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ранее под запрет также попали свежие овощи, фрукты и орехи.

Россельхознадзор ограничил поставки рыбной продукции на территорию России со всех армянских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что ограничения ввели еще против двух предприятий: ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». После этого запрет на поставку рыбу в РФ распространился на все армянские компании. Таким образом ввоз данной продукции из Еревана на территорию России фактически запрещен.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения носят временный характер. То есть они будут действовать пока армянские предприятия не устранят нарушения, которые были выявлены ранее в ходе проверки.

Прежде Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции Армении. В это список, в том числе вошли сушеные персики и орехи. Во время проверки в партии данной продукции был обнаружен капровый жук.

Кроме того, до этого российское ведомство уже ограничило ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других овощей из республики.

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