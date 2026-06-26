Россиянам рассказали о налоговых вычетах, которые могут получить физлица

Депутат Чаплин: в 2026-м семьи с детьми могут получить налоговый вычет на фитнес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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У россиян есть возможность вернуть более 20 тысяч рублей.

В 2026 году семьи с двумя и более детьми могут получить налоговый вычет за занятие спортом, а также за продажу жилья. Об этом в беседе с ТАСС рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Подать заявление на возврат части уплаченного НДФЛ можно на портале «Госуслуги» или в отделе «МФЦ» с 1 июня по 1 октября.

К4ак рассказал Чаплин, в 2026 году семьи, в которых воспитываются два и более ребенка могут подать заявление на получение вычета на фитнес. Это позволит россиянам вернуть до 19, 5 тысяч рублей.

«Главное нововведение: теперь вычет можно получить не только за себя и своих детей, но и за занятия спортом для родителей-пенсионеров», — пояснил парламентарий.

Кроме того, по-прежнему действует вычет за сдачу ГТО. В 2026 году получить его стало еще проще. Как рассказал Чаплин, раньше, чтобы получить этот вычет требовалось пройти диспансеризацию, а теперь достаточно предоставить итого профилактического медосмотра. Благодаря этому новшеству россияне также смогут вернуть свыше двух тысяч рублей.

Помимо этого, в 2026 году работающие родители имеют право на имущественный налоговый вычет. Если семья, где растут два и более ребенка, покупает большее по площади жилье, то она освобождается от уплаты НДФЛ.

Никита Чаплин добавил, что в 2026-мсемьи с детьми еще могут получить инвестиционный вычет. Он распространяется на владельцев вкладов. То есть у их есть возможность получить возврат со взносов, сделанным за весь период прошлого года. Лимит — 400 тысяч рублей. При прогрессивной шкале НДФЛ сумма возврата растет. Например, приставке 13% человек сможет получить 52 тысячи рублей, а при 15% — 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работающие родители с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма для одной семьи может превысить 100 тысяч рублей.

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