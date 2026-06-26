«Это по-пацански»: Добрынин гордится отслужившим в армии Глебом Калюжным

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Не только совместные съемки, но и общие ценности сблизили актеров разных поколений.

Заслуженный артист России, звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин вспомнил, как встретил молодого коллегу Глеба Калюжного из армии. По его словам, решение звезды прервать карьеру, чтобы отдать долг Родине, — это мужской поступок. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного фильма «Дед Фомич», в котором оба актера снимались и благодаря которому сдружились.

«Отслужил, я говорю, и слава богу. Я очень горжусь, что Глеб отслужил. Это правильный его поступок. Я отслужил, мой брат, заведующий кафедрой Гнесинской академии (народный артист РФ Александр Науменко — Прим. ред.), тоже отслужил. Ну, мне кажется, это, если уж таким сленгом говорить, это правильно, это по-пацански», — сказал Добрынин.

В мае 2025 года Глеб Калюжный отправился на срочную службу в Семеновский полк, где провел 12 месяцев. В минувшем мае он был демобилизован в звании младшего сержанта. Актер признавался, что этот период стал для него «школой жизни», помог ему, как и многим другим молодым людям, повзрослеть и лучше понять себя.

Стоит отметить, что во время службы Калюжный успевал исполнять и свой долг артиста. До призыва он снялся в нескольких картинах. Командование Семеновского полка позволяло ему несколько раз отлучиться, чтобы поприсутствовать на премьерах и появиться на съемочной площадке. По возвращении Калюжный сразу вернулся к работе, он планирует не только новые кинопроекты, но и развитие в музыкальной сфере.

Вместе с родителями, близкими и поклонниками Николай Добрынин встречал Калюжного из армии. Ранее в интервью 5-tv.ru заслуженный артист подчеркнул, что служба помогла его коллеге стать более уверенным в себе, организованным и дисциплинированным. По словам звезды «Сватов», Глеб воспринимал этот период, как важный жизненный этап и ценный опыт.

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