Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Подразделения группировки получили надежное прикрытие от воздушных атак.

Снайперы группировки войск «Центр» прикрывали позиции подразделений на Днепропетровском направлении от атак БПЛА ВСУ. Расчет мотострелкового полка сбил десятки тяжелых дронов, сотни FPV-дронов и других БПЛА.

Снайперы использовали снайперские винтовки, пулеметы и автоматы с оптическими прицелами, действуя в засаде и оставаясь незаметными. Их хладнокровие и маскировка помогли избежать атак FPV-дронов противника. Благодаря этому подразделения группировки получили надежное прикрытие от воздушных атак, что способствовало успешному выполнению боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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