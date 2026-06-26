Более 60 млн звезд: появилось фото самого большого снимка «сердца» Млечного Пути

Фото: Science_Exploration

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За последние 20 лет при помощи телескопа «Евклида» открыто почти 300 экзопланет.

Телескоп «Евклид» сделал самый детальный снимок центра Млечного Пути. На изображениях — более 60 миллионов звезд и 51 планета. Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Уникальность полученных снимков галактики в том, что телескоп смог их создать всего за 26 часов. Итоговое изображение собрали из девяти участков, снятых камерой за счет высокой разрешающей способности: каждый из них охватывал область неба больше полной Луны.

Как подчеркнули в ESA, чувствительность «Евклида» позволяет искать экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы. — Прим. ред.) методом микролинзирования, который основан на фиксации крошечных изменений звездного света.

За последние 20 лет при помощи этого метода открыто почти 300 экзопланет, и на последнем снимке телескопа «Евклид» отмечены 51 из них.

Известно, что телескоп запустили в 2023 году. На его создание потратили примерно один миллиард евро. Его основная цель — составить наиболее точную 3D-карту Вселенной и помочь ученым приблизиться к разгадке тайны темной материи и темной энергии.

Как ранее писал 5-tv.ru, новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, показало, что судьба Земли может быть неоднозначной. По мнению астрономов, у планеты есть шанс избежать полного уничтожения. Ученые обнаружили, что при расширении Солнце будет стремительно терять массу, из-за чего его гравитация ослабнет, а орбиты планет, включая земную, сместятся наружу.

При этом, даже, если Земле удастся уцелеть и не быть поглощенной, она все равно станет непригодной для жизни задолго до этого события. Еще за миллиард лет до финальной стадии эволюции Солнца его светимость начнет расти, что приведет к испарению океанов, разрушению атмосферы и превращению поверхности в раскаленную пустыню.

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