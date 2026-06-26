«Ничего святого»: ВСУ подожгли храм с людьми в Константиновке

ВСУ подожгли храм с людьми в Константиновке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Там укрывались 19 мирных жителей.

ВСУ целенаправленно подожгли в Константиновке храм, в котором укрывались мирные жители. Об этом ТАСС сообщил эвакуированный оттуда мужчина — Максим Плюшко.

По его словам, украинская армия подожгла храм ночью. Всего в нем находились 19 человек, шестерых из них уже эвакуировали.

«Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там люди», — заявил Плюшко.

Как ранее писал 5-tv.ru, 24 июня российские штурмовые подразделения, используя элемент внезапности и тактические хитрости, прорвали оборону в Константиновке — стратегически важном логистическом центре для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

Российские бойцы уже установили контроль над восточной частью города, на юго-западе и на территории металлургического завода они продолжили нейтрализацию окруженных подразделений ВСУ.

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