Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Блогер поделилась, что торжество влетело им с Артуром в копеечку. Самым дорогим оказался декор.

Свадьба влетела в копеечку блогерам-молодоженам Ане Покров и Артуру Бабичу. Только вот невесте на собственном празднике так и не удалось отведать наивкуснейшего тортика, чем она очень была огорчена. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного фильма «Дед Фомич».

Аня добавила, что салфетки и полиграфия доставили ей колоссальное эстетическое удовольствие, хотя в сумме на весь декор обошелся очень дорого.

«Вообще свадьба — это дорого, мы все понимаем. В 2026 году особенно. Декор самый дорогой, но при этом салфеточки, которые я забрала с собой, вся полиграфия — это оказалось самым душевным. А это тоже входит в декор. Торт я даже не попробовала! Торт я попробовала только на дегустации, когда мы три части видео снимали. Я тогда уелась этого торта, а на свадьбе нет такой возможности у невесты», — рассказала Покров.

Несмотря на то, что пара знатно раскошелилась на торжество, блогер назвала себя прагматичной женщиной. По ее словам, она хотела организовать шикарную свадьбу, но при этом не растратить весь семейный бюджет, учитывая, что они с Артуром только недавно пережили ремонт.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 4 июня Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу. К алтарю девушку подвел ее отец, а дедушка Ани торжественно вынес паре обручальные кольца.

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